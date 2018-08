Galerii: 20. Augusti Klubi koosolekul tunnustati vabadust

Ratase sõnul on iseseisvuse taastanud Eestis aastate jooksul tihti küsitud, kas me elame nüüd sellises Eestis, mida kujutati ette toonastel murdelistel aastatel. Peaministri hinnangul ei osanud me aastate eest nii head Eestit ettegi kujutada.

«Meil on muresid ja raskusi, aga meil on veel rohkem helgust ja heameelt. Meil on meie vabadus ja meil on võimalus ise olla ning oma väljakutsete üle ausalt ja avalikult aru pidada. Veelgi enam – me kuulume ka Euroopa Liitu ja NATOsse ning kõrgelt arenenud riikide perre. Ükski neist saavutustest pole vähetähtis,» kinnitas ta.

Ratase sõnul peame nüüd endalt küsima, kuidas Eesti rahvaarv tõusule viia, ning jõudma selgusele, kuidas meie ühiskond oleks sidusam ja tugevam. «Me peame mõtlema, kuidas kõigil Eestimaa inimestel oleks hea elada, sõltumata nende elukohast. Meil tuleb küsida, kuidas teha rahu oma ajaloo raskemate aastatega. Peame kaaluma, kuidas meie inimesi ja ühiskonda ühendada, et keegi ei tunneks end kõrvale jäetuna, vaid näeks oma arvamuse kaalu. Me peame oskama olla nii, et oleksime küll eestlaslikult kangekaelsed, aga mitte pahased või vihased,» rääkis ta.

Ratas tänas 20. Augusti Klubi pidulikul koosolekul 69 naist ja meest, kes 27 aasta eest ütlesid Eesti Vabariigi Ülemnõukogus oma ajaloolise sõna, millega taastati Eesti riiklik iseseisvus. Samuti tänas ta kõiki teisi inimesi, kes on aastate jooksul aidanud üles ehitada ja hoida vaba ja demokraatlikku Eesti Vabariiki.