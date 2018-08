Hambaarstid tahavad luua avalik-õigusliku koja

Meedias on regulaarselt kajastatud olukordi, kus patsiendid on saanud kannatada hambaarsti ebakvaliteetse töö tõttu. Siinkohal on terviseamet möönnud, et sisulise järelevalve tegemiseks puuduvad neil vahendid, võimalused ja teave, kirjutas liit.



Liit kirjutab, et paljudes väikese haldusaparaadiga riikides on ressursside jagamine järelevalvele väga aktuaalne. Samas järeleandmiste tegemine järelevalve osas pole jätkusuutlik lahendus. Ebatõhusa järelevalve tulemusel kannatavad patsiendid oma tervisega. Seepärast on oluline kvaliteetse tervishoiuteenuse tagamine patsientidele.



Liit saatis sotsiaalministeeriumile kirja, milles märgib, et loodav Eesti Hambaarstide Koda jätkaks olemasolevate hambaarstide liidu tegevustega ning võtaks üle terviseameti ülesanded registri- ja järelevalve osas.