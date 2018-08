Õiguskantsler: Vägeval elavad varjupaigataotlejad kitsastes oludes

Õiguskantsler Ülle Madise sõnul on mõistetav, et keskus hoiab vabu tube edaspidi saabuvate perede jaoks. «Kui aga lähiajal ei ole teadaolevalt suuremat arvu inimesi keskusesse saabumas ning vabu tube on piisavalt, tasub kaaluda võimalust anda niiöelda vaiksemal ajal perede kasutusse veidi suurem elamispind,» kirjutas õiguskantsler AS-ile Hoolekandeteenused.

Kontrollkäigul ilmnes, et üldjuhul olid pered paigutatud keskuses läbimõeldult ning arvestades rahvuskultuurilisi eripärasid. Samas ei ole keskuses elavatel lasteaiaealistel lastel endiselt võimalik käia lasteaias.



Samuti palus õiguskantsler täiendada keskuse lastele sobivate mänguasjade ja raamatute valikut ning kaaluda võimalust korraldada lastele keskuses regulaarselt huvitegevust.



Kontrollkäigu ajal elas Vägeva keskuses neli lasteaiaealist last, kellel ei oleks ka vanemate soovil võimalust lasteaias käia. On siiani selgusetu, kuidas lasteaias käimist korraldada ning kes kannaks vastavad kulud, kirjutas õiguskantsler.



Sama probleem on ka Vao keskuses, kus elas kontrollkäigu ajal seitse lasteaiaealist last. Õiguskantsleri sõnul on loodetavasti võimalik riigi, kohaliku omavalitsuse ning keskuse koostöös küsimusele lahendus leida. Seetõttu palus ta keskusel teha pingutusi, et sellele kaasa aidata.



Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid varjupaigataotlejate majutuskeskusi ette teatamata tänavu juunis.