Reinsalu: meil ei ole naftat, aga meil on Ivo Linna

Reinsalu ütles, et talle tundub, et see, et Ivo Linna sai presidendilt tänukivi, kannab endas kogu Eesti rahva tänu armastatud lauljale. «Ta on üks rahvuslik aare, kõige suurem väärtus. Meil ei ole naftat, aga meil on Ivo Linna.»

Reinsalu andis kommentaari ka tõsisemal teemal - kui president rääkis mullu Eesti vabariigi iseseisvuspäeva aktusel, et just pidupäevadel saadakse kodudes kõige rohkem peksa, siis Reinsalu sõnul on olukord liikunud paremuse suunas. «Raporteerimise arv ehk see, et inimesed julgevad otsida kaitset politsei, sotsiaaltöötaja juurest, on kasvanud. Kindlasti on see oluline selles mõttes, et paraku selle vägivallatüübi iseloom on retsidiivne, see on määratud korduma. Mida varem riik sekkub, seda kiiremini vägivallaspiraal katkeb.»