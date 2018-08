Poliitikud suhtuvad skeptiliselt Päästeliidu ideesse kehtestada ilutulestikule luksusmaks

«Meil ei ole täna selgelt kalkulatsiooni, kui suur see ilutulestiku luksusmaks võiks olla, kuid me soovime algatada esiotsa arutelu, et tajuda ühiskonna üldist hinnangut, kas sarnane luksuskauba maksustamine on võimalus, millega on võimalik vaakumist päästa vabatahtlike päästjate rahastamine ja seeläbi anda oluline panus kogu ühiskonna turvalisusesse,» jagas Päästeliit oma ideed kodulehekülje vahendusel.

«Ei ole hea seada ühegi valdkonna rahastamist sõltuvusse üksikust maksust, osaline erand on ainult sotsiaalkindlustus, aga sealgi on sellega probleeme. Ka ei tasu väga väikesed maksud administreerimist,» andis omapoolse hinnangu Päästeliidu ideele Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi. Tema sõnul on ilutulestik väga tugevate kahjulike kõrvalmõjudega kaup ja lõhnab aktsiisikauba järele, kuid need mõjud on esmajoones müra ja saastamine. «Tulekahjud pole ka ilmselt sagedasemad kui kehavigastused,» lisas Ligi.

Sotsiaaldemokraatide peasekretäri ja riigikogu rahanduskomisjoni liikme Kalvi Kõva sõnul tundub esmapilgul see idee päris ahvatlev. «Aga reeglina kipuvad üksikud maksualgatused olema Pandora laeka avamine ehk neid on väga keeruline ellu viia,» kommenteeris Kõva. Sotsiaaldemokraatide peasekretäri sõnul on uue maksu kehtestamine nii maksutehniliselt kui ka poliitiliselt keeruline ning seetõttu jääb ta pigem skeptiliseks.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul ei ole nad veel Päästeliidu ettepanekut arutanud, kuid kahtlemata on tegemist huvitava mõttega, mida valimisplatvormi koostades arvestada. «Kas ja millised on selleks sobilikuimad viisid, tuleb valimisplatvormi koostades läbi arutada ning olen kindel, et Päästeliidu ettepanek leiab seejuures kaalumist,» sõnas Sarapuu.