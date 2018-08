Riigireformi SA teeb ettepanekud bürokraatia vähendamiseks asutuste kaupa

«Püüdsime kontsentreeruda vajalikele ümberkorraldusetele avaliku võimu korraldamisel, et see oleks vähem kulukas ja efektiivsem,» ütles esmase visiooni kokkukirjutamist kureerinud endine kohtunik ja riigikogu liige Rait Maruste (RE) ERRi uudisteportaalile .

Maruste selgitas, et ettepanekud on esitatud institutsioonide kaupa, keskendudes sellele, kus ja kuidas tõmmata koomale halduskoormust ja vähendada vohavat ülereguleerimist, mille all kannatavad nii ettevõtjad kui eraisikud.