Fotod: elajaliku tapja ja sarivägistaja kohtuistungil annavad tunnistusi kannatanud

Eilsel istungil tunnistas Nurm küll enese süüd, kuid selgitas, et oli kuritegude ajal «maatriksi» mõju all. Menufilmist «Matrix» tuntud aju kontrollivast virtuaalmaailmast kirjutas Nurm ka enne võikaid kuritegusid enda sotsiaalmeedias. Kaks päeva pärast jõhkraid tegusid, kirjeldas süüalune Facebookis, kuidas «maatriks» teda ning tema poega jõhkralt mõjutab ja piinab.

«Tehakse meiega mida tahetakse jne ja ära tapma alates 2006, 2007, 2009 ja eriti alates 2014. aastast, kuni siiamaani… Sellepärast, et seda ei lõpetata ära – hakkasin ma 12.11.2017 aasta õhtul lihtsalt väga jõhkralt kõigile vastu tegema – röövima –vägistama-tapma jne. Siin ei ole enam minu jaoks vahet – nemad teevad Maatriksi kaudu salaja ja päriselus kavalalt, et mitte keegi aru ei saaks ja ka otseselt, siis mina teen seda päriselus, sest minu käes ei ole Maatriksi võimu…,» kirjutas Nurm toona sotsiaalmeedias.

Ehkki selline jutt kõlab igale täiemõistuslikule inimesele vaimuhaige inimese luuluna, on süüdistatavale tehtud kõige kõrgetasemelisem kohtupsühhiaatriline kompleksekspertiis, mille järgi on Nurm süüdiv ning sai kuritegude ajal väga hästi aru oma tegevusest.

39-aastasele Enriko Nurmele on esitatud süüdistus 1972. aastal sündinud mehe mõrvas, kahe naise vägistamises ning röövimises.

12. novembril kella 18.30 paiku ründas ta süüdistuse järgi Tallinnas Hipodroomi läheduses asuva metsatuka ääres ühte naist, lohistas ta metsatuka poole, kus jätkas naise peksmist, seejärel röövis ta naiselt mobiiltelefoni, dokumente ja pangakaardi, vägistas teda ning põgenes. Hiljem selgus, et seejärel oli ta läinud pangaautomaadi juurde ja võtnud kannatanu pangakaarti kasutades välja 600 eurot.

15. novembril läks süüdistatav tuttava mehe juurde, kellelt röövis pangakaardi ning seejärel tappis ta piinaval viisil. «On tuvastatud, et meest on korduvalt löödud noaga selga, kõhtu ja kaela. Lisaks olid ohvril noaga välja torgatud mõlemad silmad. Kogutud andmed viitavad sellele, et tapmise motiiv oli soov kasutada ohvri maja elamiseks,» rääkis prokurör.