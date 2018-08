Andres Kasekamp: see, et holokaustile pööratakse rohkem tähelepanu kui stalinismi ohvritele, on paratamatu

«See mälestusrajatis on justkui viimane austusavaldus ka neile, kes represseeritutena sellest eluga välja tulid. Varsti neid meiega enam ei ole ja sellepärast oli memoriaali rajamiseks viimane aeg,» kommenteeris Kasekamp.

Lisaks mälestusrajatise avamisele toimub täna Eesti Filmimuuseumis ka kommunismikuritegude konverents. Eelmisel aasta konverentsil võtsid kaheksa riigi esindajad vastu ühisavalduse kommunismikuritegude uurimiseks rahvusvahelise asutuse moodustamiseks ja otsustasid selle teemaga tegelemiseks kutsuda kokku ekspertrühma.

Kasekampi arvates on paljud inimesed mingil põhjusel arvamusel, et me oleme kommunismikuritegudest rääkimise ja uurimisega, eriti just rahvusvahelisel tasandil, liiga kaua venitanud – tegelikult see aga nii ei ole. «Umbes samasugune ajaline viivitus oli natsismi ja holokausti uurimisega. Pärast Teise maailmasõja lõppu toimus küll Nürnbergi protsess, kuid see oli kaotajariigile pealesurutud. Lääne-Saksamaa ühiskond ise enne kuuekümnendaid selle teemaga aga tegeleda ei tahtnud. Need, kes elasid sõja üle, tahtsid lihtsalt eluga edasi minna ja kogu õuduse unustada.»

Ajaloolase sõnul hakkas natsismi kuritegude vastu huvi tundma alles järgmine põlvkond, eriti pärast 1968. aastat ehk samuti rohkem kui kahekümneaastase viivitusega. «Meil on lihtsalt praegu selline tunne, et holokausti uurimine on alati olnud nii suurejooneline ja aktiivne. Tegelikult nõudis alles uus põlvkond, et nüüd on aeg uurida, mida meie vanavanemad tegid.»

Auschwitzi koonduslaager. FOTO: akg-images / akg-images

See, et paljudes riikides pööratakse tänapäeval natsismikuritegudele ja holokaustile palju rohkem tähelepanu kui näiteks stalinismi ohvritele, on Kasekampi arvates paratamatu. «See on nende riikide jaoks ehk siis enamikule Lääne-Euroopa riikidest lihtsalt aktuaalsem probleem. Hitleri-Saksamaa oli nende jaoks see kõige suurem vaenlane, keda võideti Teises Maailmasõjas. Igal riigil ja rahval on omad kogemused ja kannatused.»

Üks hoiak, millega peavad kahjuks Eesti ja teised kommunismi all kannatanud riigid Kasekampi sõnul võitlema, on: «Sellega, et te tõstate siin kommunismikuritegude teemat, tahate tegelikult pisendada natsismi kuritegusid.» «Neid kaht asja ei saa aga kuidagi võrdsustada. Ometi see on suhtumine, mida Eesti, Ida-Euroopa ja poliitikud, kes sellega tegelevad, tihti kohtama peavad.»

Selline ohvritearvuga võistlemine ei vii ajaloolase sõnul aga kuhugi. «Ma arvan, et meie ühiskonnal peaks olema rohkem empaatiat ja kaastunnet kõigi ohvrite suhtes. Pole vahet, kas oled saanud surma Stalini või Hitleri poliitika tagajärjel.»