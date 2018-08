Galerii: Maarjamäel avatakse Eesti kommunismiohvrite memoriaal

Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks rajatud kommunismiohvrite mälestuspaik koosneb kahest osast: «Teekond» ja «Koduaed».



«Teekond» on mälestuskoridor, mille seintele on jäädvustatud enam kui 22 000 elu kaotanud inimese nimed, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ning kelle matmiskoht on enamasti teadmata. See koridor sümboliseerib totalitaarse režiimi armutust ja inimvaenulikkust.



«Koduaia» rahu ja turvalisust annavad edasi park õunapuudega ning mesilased memoriaali pargipoolsel seinal.



Memoriaali pidulik avamine algab kell 12.00. Sõnavõttudega esinevad president Kersti Kaljulaid, justiitsminister Urmas Reinsalu, Eesti Memento Liidu auesimees Leo Õispuu, Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu nõukogu liige Göran Lindblad ning Eesti Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.



Avamisele on koostöös Eesti Memento Liiduga kutsutud enam kui 500 kommunistliku režiimi poolt represseeritut ja nende lähedast, samuti osalevad sündmusel valitsuse ning riigikogu liikmed, diplomaatiline korpus, kirikupead ja kõrgemad riigiametnikud.