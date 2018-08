VIDEO Andres Kasekamp: kommunismiohvrite memoriaali oli ammu vaja

Välispoliitika asjatundja Andres Kasekamp sõnas Postimehele, et kommunismiohvrite memoriaali on Eestis vaja. Olgugi, et üldine tendents liigub mälestussammaste eemaldamise teed, on terviklik lahendus uue memoriaali näol igati vajalik ja oodatud. Vaata videointervjuud!