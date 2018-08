Tõniste Danske rahapesust: inimesed ei peaks oma raha pärast kartma

«Kindlasti inimesed ei pea siin midagi kartma, et nad oma rahast ilma jääksid,» vastas Tõniste küsimusele, kuidas peaks rahapesu valguses toimima tavainimene. Ratase sõnul on illegaalse raha avastatud valdkond juba mõni aeg niikuinii suletud.



«Ei saa öelda, et see Danske pank on tulnud eile lauale,» ütles Ratas, lisades, et seda on arutatud juba ka sel ja eelmisel aastal. «Päris palju infot on tulnud täna välja, mida võib-olla 2015. aastal toonasel valitsusel ei olnud.»

«Eesti ei ole koht rahapesuks,» jätkas peaminister, lisades, et peale rahapesuskandaali juhtumit tehtud toimingud on asutuste hinnangul muutnud Danske panga sisemist tegevust paremaks, kuid pole lahendanud kõiki küsimusi.

Ratas tõdes, et suur osa Danske juhtumi rahast oli ebaseaduslik, kuid ei finantsinspektsioon ega politsei- ja piirival veamet ei ütle, et kogu raha oli must. Ka Tõniste sõnul ei ole kuskil kinnitust, et tegemist oli kuritegelikul teel saadud rahaga.



Rahandusministri sõnul on aasta aega olnud üleval diskussioon e-riigi, e-residentsuse ja pankades kontode avamise keerukuse teemal. «See, mida me täna arutame, et nulltolerants rahapesule ja mustale rahale, siis kas 2008, 2010, 2012 meie ühiskond oli valmis selliseks diskussiooniks, selliseks nulltolerantsiks?» küsis Tõniste.