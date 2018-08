Segaduses Sults võttis enda arvates vastu Abhaasia valitsuse kõrgeima autasu

Asja teeb vastuoluliseks see, et Eesti valitsus ei ole Abhaasiat tunnustanud – ÜRO liikmesriikidest on Abhaasia iseseisvust tunnustanud vaid Venemaa, Nicaragua, Venezuela ja Nauru. Seega läheb sellise autasu vastuvõtmine vastuollu Eesti Vabariigi valitsuse seisukohaga.

Küsimuse peale, kas Abhaasia valitsus oli siis ikkagi üritusega seotud või mitte, vastas poliitik, et tänumeene üle andnud grusiinid on Abhaasia parlamendi liikmed.

«Meie valitsuses on ka kolm erakonda, nemad on ka selle parlamendi liikmed, mitte valitsuse, aga nad on Gruusia delegaadid, ütleme nii, et grusiinid Abhaasia parlamendis,» selgitas Sults.