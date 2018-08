Ilvese sõnul võiks NATO peakorter edaspidi McCaini nime kanda

«Olles vangistet kuus aastat kommunistide poolt, teadis ta paremini kui pea ükski tänapäeva ameeriklane, mida tähendab vabadus,» märkis Ilves. «Eesti näitaks oma austust nii tema kui vabaduse eest seisnute vastu, tehes ettepaneku nimetada vastvalminud NATO peakorter John McCaini järgi.»



Ilves tviitis, et Vene vägede väljaviimise ja Eesti NATO-sse astumise kaudu kujutas John McCain endast Eesti suurimaid sõpru ja toetajaid.



«Kindlasti John McCain on üks neist, kes igas mõttes nii oma sõjaväelasekarjääri kui oma poliitikukarjääriga on seda kõike kõige ehedamal moel väärt,» ütles välisminister Sven Mikser. Tema sõnul on Ilvese pakutud mõte väga ilus, kuid tuleb kindlasti läbi mõelda, kuidas McCaini väärikat mälestamist kõige paremini teha.