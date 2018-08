Välisluure juht Mikk Marran: iga riik otsustab mõjuagentide avalikustamise ise

Juuli lõpus pälvis Eestis suurt tähelepanu välisluureameti juhi Mikk Marrani sõnavõtt, kus ta ütles, et on tuvastatud poliitikute, ajakirjanike, diplomaatide ja äritegelaste võrgustik, kes on Venemaa mõjuagendid ja kes teevad seda, mida Kreml käsib. Marran nõustus vastama Postimehe küsimustele – ka lisaküsimustele – kirjalikult ja selgitama, miks ta sellise avalduse tegi ning miks mõjuagente ei paljastata, kuigi nende võrgustik on teada.