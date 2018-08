Start-up’i tipptegija Sass: PPA, kus kuradi kiviajas te elate?

Sassi sõnul on teistes teeninduspunktides olukord täpselt sama ning vaatamata sellele, et kõik on sellest olukorrast juba pikalt teadlikud olnud, ei liiguta keegi lillegi. Samuti pole tema sõnul D-viisa jaoks võimalik ka aega ette broneerida.

«Ahjaa - kui te arvate et ID kaardi/passi taotlemise, vahetamise järjekorrad on läinud vahepeal lühemaks, siis no! Tammsaare ukse taga oli enne avamist vähemalt 40 inimesega järjekord. Ja nii iga päev,» kirjutas Sass.

Pipedrive’i kaasasutaja sõnul sai ta oma postitusele palju vastukaja, mis kinnitab et see probleem on tõesti sügav. «Ja selgelt on tunda et PPA ametnikud on olukorraga leppinud ja isegi ei oska paremat lahendust pakkuda kui hommikust hommikusse kohale tulek. Vähemalt üks tuttav plaanib nüüd minna D viisat taotlema Pärnusse või Tartusse. Mis on täiesti uskumatu,» kommenteeris Ragnar Sass.