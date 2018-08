Sujuvalt vene keelelt eesti keelele ja vastupidi üle minev tallinlane Aleksandr Štavbonko (39) on kindel, et kes Eestis elab, peab eesti keelt oskama. Ta on veendunud, et kõige paremini saadakse keeled suhu koolis ja lasteaias, mis peaksid eesti- ning venekeelsetele lastele olema ühised.