See, et Järva-Madise kiriku altarisein on kuulsa kujuri valmistatud, kuid 19. sajandil ümber kujundatud, oli varem teada. Projekti ühe koordinaatori, kunstiajaloolase Tiina-Mall Kreemi sõnul soovisid nad lähemalt uurida puunikerdustöö kvaliteeti ja seda, kas kiriku altarisein oli kunagi kahekorruseline.