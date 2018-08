Haridusministeerium tahab põhikooli lõpueksamid ära jätta

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps teatas tänasel pressikonverentsil, et üheks ministeeriumi eesmärgiks sel õppeaastal on põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd praegusel kujul kaotatada. Põhikooli lõpetamise tingimused määratakse ka edaspidi riiklikus õppekavas, kuid õigus ja pädevus otsustada, kas õpilane on õppekava läbinud, põhihariduse omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud, on koolil.