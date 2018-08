Haapsalu linnafirma juht ning volikogu liige said korruptsioonikahtlustuse

«Riigihangete läbiviimine peab toimuma ausalt ja olema avatud konkurentsitingimustele. Hankeid läbiviiv asutus peab ise seisma hea selle eest, et töötajad teaksid, milleks hankeid korraldatakse ja millised on läbiviimisele kehtivad nõuded,» selgitas Ombler.

«Toote või teenuse hankimisel ei saa konkreetse pakkujaga läbirääkimisi pidada ja teda lubamatult eelistada. Eeskirjade rikkumine võib tuua kaasa mitte ainult selle, et hangitav toode või teenus on kallim, vaid lisaks saab kannatada ka asutuse maine,» selgitas Ombler.

Uurimise alla on sattunud ka Haapsalu linnavolikogu ja Haapsalu Linnahoolduse nõukogu liige Riho Lepp (Urmas Suklese valimisliit Hari), kirjutab Lääne Elu . Riho Lepp on linnavolikogu eelarve- ja rahanduskomisjoni esimees.

«Nii linna maine kui ka töörahu ja -võime huvides on mõistlik, et nad paneksid oma ametikohad maha nii kauaks, kuni selgus on majas,» kommenteeris Karilaid. Tänalõunase seisuga on Karilaid saanud juhtumi üksikasju täpsustada Riho Lepaga, kelle sõnul on küsimus ühe tõstukihanget puudutava e-kirja edasi saatmises. Kirja sisuks on ettevõtte pakkuimine ühele eraisikule.