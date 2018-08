Vene tudengid: oma tulevikku näeme Eestis

«Venemaal on vähe neid kõrgkoole, kuhu võetakse vastu teadmiste alusel ja kus sa ei pea maksma,» selgitas Peterburist pärit Anastasiia Grigorjeva. Neiu sõnud meeldivad talle soome-ugri keeled ja kuna tema sõbranna on eestlane, siis tundus piirilinna kolledž tema jaoks just õige valikuna. Anastasiia on üks 27 tudengist, kes tulid tänavu Venemaalt Narva kolledžisse õppima. Värske tudengi, Pihkvast pärit Vasili Tsvetikovi sõnul oli soovijaid aga üle 140.

«Siin on väga hea võimalus õppida ülikoolis, saada hea haridus, pealegi veel Euroopas kehtiv diplom,» rääkis neiu. Oma igapäevased kulud tuleb noortel Eestis ise katta, pärast esimest semestrit tekib neil võimalus hea õppeedukuse korral saada stipendiumit. «Aga elu on siin odav, ühikatoa üür on vaid 48 eurot kuus,» sõnas Vasili. Ta lisas, et see on Venemaa mõistes väga odav.

Aga ülikooli esimesel aastal tuleb neil palju eesti keelt õppida, sest kevadeks peab keel olema B1 tasemel (kesktase) selge. Noored usuvad, et see on võimalik.

«Ma olen Soomes elanud ja oskan soome keelt A1 tasemel, ma usun, et mul on sellest abi, sest teil on sarnaseid sõnu,» ütles Anastasiia ja loetles soome keeles numbreid. Vasili sõnul oskab tema vaid inglise keelt, kuid on kindel, et saab ka eesti keele selgeks.

Anastasiia sai võimaluse küsida president Kaljulaidilt, millest alustada eesti keele õpinguid. Pildil paremal on samuti värkse tudeng Vasili Tsvetikov. FOTO: Tairo Lutter

Oma tulevikku näevad mõlemad Eestis. «Kui ma kolme aasta pärast kolledži lõpetan, siis ma võin töötada kas eesti, vene või inglise keele õpetajana,» rääkis neiu. Kuigi Eesti koolides meesõpetajaid napib, siis Vasili sõnul on tema tulevikuplaanides just see amet. «See on igati austust vääriv amet,» kinnitas ta.

Promenaadile ei tulnud aga esimesi päevi Narvas viibinud noored niisama. Kui nad kuulsid, et president on linnas, siis oli neil soov temaga rääkida. «Ma tahan presidendile öelda, kui tänulik ma olen võimaluse eest siin õppida,» ütles Anastasiia. «Võib-olla on mul talle ka mõni küsimus,» lisas ta.

Anastasiia ja Vasili kohtusid Eesti presidendiga. FOTO: Tairo Lutter