Hiigelpettuse kohtuasjas terendab kokkulepe

Seni suurim toetuspettuse kohtuasi on pikalt hoogu kogunud. PRIA-lt ligi 4,5 miljoni euro väljapetmises süüdistatuna on kohtu all kuus meest ja neli ettevõtet. Eile palus prokurör kokkulepete vormistamiseks 1. oktoobrini ajapikendust. Selleks kuupäevaks võivad süüdistatavad jõuda prokuratuuriga kokkuleppele ehk sisuliselt võtta kergema karistuse nimel süü omaks.