Võikad detailid: tapetud mehele oli suhu topitud kokkukäkerdatud käterätt

Roimas süüdistatav 39-aastane Enriko Nurm põgenes ohvrilt varastatud pangakaardiga tõenäoliselt läbi köögiakna, sest kiirreageerijate saabumisel oli uks lukus ning see tuli kangiga lahti murda. Senise uurimisversiooni järgi kavatses mees pärast mõrva röövitud pangakaardiga raha välja võtta, kuid enne seda peeti kahtlustatav politsei poolt kinni. Kinnipidamisel väitis Nurm, et kavatses minna poodi või baari, et seal siis veel keegi ära tappa.

Hugo bossi jopega tapatööle

«Seda on raske kirjeldada, sest see oli vaimuhaige jutt,» tunnistas üks mullu oktoobris sünnipäevapeol osalenu. «Ta rääkis, et Angela Merkel ja Vladimir Putin mõjutavad tervet maailma ning me peame minema kaevikutesse ja koobastesse elama. Kui ütlesin oma ebaprofessionaalse arvamuse, et ta on skisofreenik, siis Enriko ärritus, kuid ei rünnanud, aga kehakeel oli agressiivne,» meenutas mees.