Rebane: Postimehes kirjeldatu tähendab infosõda

«Ma ei ole ahne, ma tahan ainult neid maid, mis piirnevad minu maaga!» - See ütlus on omistatud ühele Texase farmerile, aga on nüüdisajal saavutanud strateegia tähenduse. See puudutab ka meid. Siin loos kirjeldatud skeemid on süsteemne infotegevus võõral territooriumil ehk infosõda.

See ei ole baitide juhuslik liikumine, see on teadlik tegevus eesmärgiga muuta eelkõige eliidi otsuseid. Naiivne ja tegevuseta suhtumine sellesse pika peale hävitab, aga just sellise naiivsuse sees on lääs elanud pikka aega. Krimm ja Ukraina olid äratuskellad, aga pikk maa on minna.