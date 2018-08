Euroakadeemia ei saanud õppetegevuseks vajalikku akrediteeringut

EKKA juhataja Heli Mattisen selgitas, et Eestis on kõrgkoolidel suur vabadus õppekavade avamisel ja õppekohtade kavandamisel õppekavagruppides, milles neile on antud õigus õpet läbi viia. «Vabadusega peab kaasnema vastutus. Institutsionaalne akrediteerimine hindab sisuliselt seda, kas kõrgkool suudab vabadusega kaasnevat vastutust välja kanda, ehk kui usaldusväärne on kõrgkool,» rõhutas Mattisen.