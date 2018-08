Fotod: Eesti elu läbi pagulaslaste silmade

10-aastane Omar on Süüriast pärit poiss, kes on terve oma Eestis elatud elu elanud Tallinnas Lasnamäel. Poiss on pere ainuke laps, aga õnneks on tal väga vahvad vanemad, kes temaga palju huvitavaid tegevusi ette võtavad.

See tuletõrjujate lego on jõulukink ühelt nende peretuttavalt. Suureks saades tahab Omar ka tuletõrjujaks saada. Tema lemmik auto on Ferrari ja ta loodab, et siis tal on tuletõrjeautoks Ferrari.

Ema tõi turult Omarile iga päev marju, need on ta lemmikud. Maasikad jäätisega on ta lemmiksöök.





15-aastane Soleen ja 18-aastane Shereen on kaks õde, kes saabusid Eestise 2017. aasta oktoobris ning kes asusid koos perega elama Vägeva majutuskeskusesse. Neil on väga suur pere, kokku on neid 6 õde ja üks vend, lisaks veel ema-isa ning tädi. Nad on pärit Süüriast, aga nad elasid väga pikalt ka Türgis ja seetõttu räägivad nad enamasti omavahel türgi keeles. Nende perele oli väga keeruline oma kodu leida ja seetõttu veetsid nad enamuse talvest Vägeval, mis on väga väike küla Jõgevamaal. Siin on nende jäädvustused sellest eluperioodist.