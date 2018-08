Äsja avatud kommunismiohvrite memoriaal võib olla plagiaat

Fotograafia õppejõud Tiit Lepp märkas sotsiaalmeedias fotograafe ühendavas grupis pilti monumendist, mis on õhtuhämaruses silmnähtavalt sarnane vastavatud kommunismiohvrite memoriaalile Maarjamäel.

«Tundus kuidagi väga sarnane. Küsisin, et kus see monument asub. Selgus, et see on memoriaal Ameerikas, mis on pühendatud 2001. aastal 11. septembril juhtunud terrorismiaktsiooni ohvrite mälestuseks,» ütles Lepp.

Lepp tõdes, et sarnasus on eriti suur just õhtusel ajal. «New Yorgis asuv memoriaal on valmistatud roostevaba terasest, kuid Maarjamäel on mustad paneelid. Õhtuhämaruses on need päris sarnased. Aga idee tundub täpselt sama: nimed on peale pandud, kaks tahvelseina ja vahel koridor,» loetles Lepp.

Maarjamäel asuva mälestusmärgi arhitektuurne lahendus «Teekond» valiti välja kaheteistkümne kavandi hulgast ning selle autoriteks on Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Martin Prommik ja Lidia Zarudnaja Arhitektuuribüroo JVR OÜ-st.

Memoriaali arhitekt Kalle Vellevoog ütles Postimehele, et tema hinnangul erinevad kaks monumenti teineteisest kardinaalselt nii mõõtudelt, propotsioonidelt, materjalikäsitluselt kui ka sisult. «Ilmselgelt on sellise uudise puhul tegu pahatahtlikkusega, sest see memoriaal sündis ainult meie peadest,» ütles Vellevoog.

Kust memoriaali kavandades inspiratsiooni ammutati? «Mitte kuskilt ei ammutatud. Kui nii otsima hakata, võib tuhandeid sarnasusi igalt poolt leida,» ütles Vellevoog ja lisas, et on memoriaali loomeprotsessi põhjalikult selgitanud sel laupäeval ilmuvas Arteri loos.

Tallinna Ülikooli meediaõiguse õppejõu Eero Johannese sõnul on pelgalt fotode põhjal keeruline öelda, kas Maarjamäele rajatud memoriaali püstitades on riivatud kellegi autoriõigusi.

«Siin on mängus kaks suurt autoriõiguse põhimõtet. Ühelt poolt ei kaitse autoriõigus ideid ja meetodeid. Teisalt ei tohi ilma autori nõusolekuta teost kopeerida ega teha sellest tuletisi,» ütles Johannes.

Ta märkis, et esmavaatlusel on kaks arhitektuuriteost sarnased, kuid samas siiski selgesti eristatavad.

«Kas sarnasus on käesoleval käsitletav autoriõiguse riivena, nõuab nähtavasti põhjalikumat analüüsi. Võib-olla ka jooniste uurimist ja erialaspetsialistide kaasamist. Esmamulje põhjal ei saa «kohtuotsust» teha,» ütles Johannes.

Vasakult Empty Sky memoriaal New Jersey osariigis, paremal kommunismikohvrite memoriaal Maarjamäel. FOTO: Andrew Kelly/Raul Mee/Scanpix

Empty Sky memoriaal on pühendatud 746 New Jersey osariigi elanikule, kes said surma nii 1993. aasta kui ka 11. septembri 2001 terrorirünnakutes. Memoriaali autorid on Jessica Jamroz ja Frederic Schwartz ning see avati päev enne kümnendat terrorirünnaku aastapäeva 10. septembril 2011.

11. septembri terrorirünnakutes kaaperdasid terroristid neli reisilennukit, millest kaks rammisid Maailma Kaubanduskeskuse kaksitorne. Rünnakutes hukkus kokku 2996 inimest.

Kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel avati ​üleeuroopalisel totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeval, 23. augustil 2018.

Maarjamäele rajatud ja 23.augustil avatud kommunismiohvrite memoriaal. FOTO: Kuvatõmmis