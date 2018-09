Poliitikuid ootab ees küberhügieeni koolitus

Nii USA presidendivalimistel Hillary Clintoni ja Demokraatide Rahvuskomitee e-kirjade varastamise ja lekitamise kui ka Prantsuse presidendikandidaadi Emmanuel Macroni infosüsteemidest andmevarguse puhul mindi «valimiste häkkimiseks» just kandidaatide juurde. «Ründaja on ilmselt teadlik, et riikide ja valimissüsteemide infotehnoloogia peab vastama rangetele infoturbe standarditele, mille kompromiteerimine on keeruline. Kandidaadid, nende meeskonnad ja vabatahtlikud kasutavad sageli aga märksa paindlikemaid infotehnoloogilisi lahendusi, mille turve võib olla väga erinev,» sõnas Past.