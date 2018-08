Kross: infomüra tekitamine hägustab infopilti

«Pole ülemäära tõenäoline, et näiteks prantslased hakkaksid arvama, et Venemaal on parem elada kui Prantsusmaal. Küll aga saab Kreml oma alternatiivse tõe kaudu luua inimestes arusaama, et kõik valetavad ja tegelikult ei olegi mingit tõde,» rääkis Kross eile saates «Otse Postimehest». «See tekitab apaatiat ja Venemaa eesmärk on, et inimesed loobuksid üldse seisukohti võtmast ja loobuksid ka oma väärtusi kaitsmast.»