Kuue kuu jooksul on narkootikumide üledoosi surnud 20 inimest

«Ka üks kaotatud elu on liiga palju, igaüks neist on kellegi lähedane, laps, sõber või vanem,» ütles TAI narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juhataja Aljona Kurbatova. «Õnneks hakkab Eesti ühiskond mõistma, et narkomaania on haigus ning narkootikumidest sõltuvuses olevaid inimesi tuleb ja ka saab aidata. Naloksooniprogramm on üks osa riigi pakutavast abist.»