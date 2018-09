Koht, kust keerulise saatusega lapsed astuvad ellu

Iga kord, kui Tallinnas sünnib nägemiskahjustusega laps – neid leidub ennekõike enneaegsete hulgas –, lööb Heleni kooli õppealajuhataja Olga Ilgina oma autole hääled sisse ja sõidab lastehaiglasse. Aastatega on kujunenud nii, et just tema on see, kelle ülesandeks on arstid jätnud vanematele öelda, et nende lapse silmadega on lood halvasti. «Arstid tahavad ju lootust anda,» põhjendab õbluke Ilgina.