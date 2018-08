Täna on saate «Otse Postimehest» stuudios Reformierakonna juht Kaja Kallas, kellega seotud ülisuured ootused on hakanud murenema. Kell 12.30 algava saate eetris uurib Postimehe ajakirjanik Vilja Kiisler, miks see nii on. Jutuks tulevad ka oravate rahamured.