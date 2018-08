Video, blogi ja galerii: raamatukogu juhi kohalt vallandatud Hallik ei eitanud ahistamist

Samas lisas Hallik, et koos advokaadiga jätkatakse võitlust töösuhte lõpetamise asjus. «Endiste alluvate kaebus, detailne sisu, ei ole mulle tänaseni teada. Vallandamise käigus ei esitanud ülikool mulle kirjalikke tõendeid, ei võimaldanud minuvastase kaebusega tutvuda. Minu vallandamisotsus oli juba ette valmis. Ülikool ei andnud mingit võimalust omapoolsete tõenditega tutvuda, esitada kirjalikke vastuväiteid. Poole tunniga oli kõik tehtud - olin vallandatud, ära oli võetud võtmed, uksekaart, koheselt oli suletud e-postkast. Isiklikud asjad sain kätte järgmisel päeval. Tööandja on rikkunud õigusi,» rääkis Hallik ja lisas, et nõuab välja tunnistused, mille alusel Tartu ülikool nii käitus. «Minu eesmärk on välja tuua kogu tõde kõigi oma nüanssidega. Tartu ülikool on langetanud tormakaid otsuseid ilma detailidesse süvenemata.»