Halduskohus jättis kohutäitur Urmas Tärnu ametist tagandamise jõusse

Kohus märkis ka, et kõnesolevate kohtuotsuste jõustumisest on möödunud piisavalt pikk aeg, kuid siiani ei olnud kaebaja teinud ühtegi toimingut, mis kasvõi kaudselt viitaks tema soovile hakata hagejale võlga tagasi maksma. Kohus leidis ka, et kaebajal puudus põhjendatud ootus, et ta saab ametis jätkata olukorras, kus ametikohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju on hüvitamata.