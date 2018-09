Avasaates näitab Radar, milline saatus on tabanud viimase 25 aasta jooksul üle Eesti suletud koolihooneid. Koos Postimehe ja Eesti Meedia maakonnalehtedega viisid Radari ajakirjanikud läbi hiiglasliku projekti ning selgitasid välja kõigi enam kui 350 koolimaja saatuse, mis on taasiseisvunud Eestis suletud. Milline pilt neis hoonetes avanes, millised neist on räämas ja kus on kooli sulgemise järel elu välja surnud ning millised koolihooned on leidnud hoopis uue ootamatu hingamise, selgub juba täna õhtul.