Paavsti visiit kiirendab Kaarli kiriku remonti

Kaarli kiriku peauks on renoveerimiseks suletud ning ka kiriku ümber käib remont, vahendas «Aktuaalne kaamera». Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus sõnas, et just paavsti külaskäigu tõttu on otsustatud mitmed ammu planeeritud tööd kohe ära teha.

«Siin võib öelda küll, et püha isa tulekuga on väikene seos olemas, et linna muinsuskaitse leidis, et need uksed võiks küll korda teha. Sellesse Tallinna linn loodetavasti ka panustab,» ütles Aus.

«Pidevalt oleme muutumas, kuni sinnamaani välja, et peatee vaip saab vahetatud. See plaan oli enne paavsti juba olemas, ainult nüüd võib-olla natukene kiirenes. Mõtlesime, et äkki jõuame enne paavsti tulekut selle ka ilusasti maha panna,» lisas ta.