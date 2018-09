ITK hakkab hariduskolleegiumi noortele meditsiini õpetama

ITK juhatuse esimees Ralf Allikvee sõnas, et on tore, et noored hakkavad varakult huvi tundma väga raske elukutse ja töö vastu, teatas haigla pressiesindaja BNS-ile. «Elu muutub kiiresti ja on tore vaadata, et noored inimesed tahavad kuhugi jõuda ja me saame oma panuse anda,» ütles Allikvee. «Loodan väga, et see protsess ei lõpe ühe aastaga. Oleme uhked, et valmistame ette inimesi, kes lähevad arstiks või õeks õppima. Kui nad valivad selle üleskutse, siis nad juba teavad, kelleks saada tahavad, ja kui diplom käes, siis on nad valmis inimesi aitama.»

VHK direktor Kersti Nigesen ütles, et see on väärtus kõigile, et kool ja haigla saavad meditsiini toetada. «Oleme väga tänulikud, sest teame, kui pingeline on teie töö, ning et teil jätkus vastutulelikkust ja soovi noortega tegelda,» ütles Nigesen.

VHK õpetaja Eha Vahtras ütles, et koostööleppe eesmärgina õpiksid noored tundma arstide mõttemaailma ja maailmanägemist ning näeksid, mida see töö reaalselt endast kujutab. «Tahaksime, et ülikooli minekuks oleks noortel selge, mis ees ootab, kui nad valivad arstiteaduskonna,» ütles Vahtras.