Neli meest, kes on varasemalt Eesti riiki reetnud

UNO PUUSEPP

Uno Puusepp NTV telesaates Уно Пуусепп в телепередаче НТВ. Ekraanitõmmis

Uno Puusepp (sündinud 1951) on endine ENSV KGB töötaja ja hilisem KAPO tehniline spetsialist (töötas KAPOs alates 13. novembrist 1991 kuni 8. aprillini 2011). Uno Puusepp on pensionil ja elab Moskvas.

Ülestunnistus

Puusepp andis 2014. aasta detsembris intervjuu Venemaa telekanalile NTV, kus ta väitis, et edastas kontaktisik Nikolai Jermakovi kaudu FSB-le salastatud infoallikaid. Dokumentaalfilmis «Meie mees Tallinnas» räägib ta, et töötas 20 aastat FSB agendina. Ta kirjeldas, et pani strateegiliste infoallikate koopiad salakeldrisse, kust hiljem võttis neid Nikolai Jermakov ja toimetas Venemaale.

Väidete tõepärasus

Uno Puusepa väidete kontrollimiseks alustas KAPO koostööd riigiprokuratuuriga kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi 232 lõige 1 (riigireetmine) sätete alusel.