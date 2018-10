Naine, kes käis läbi tulest. Ja jäi ellu

Maare Uus ei saanud esimese hooga aru, kus ta on ja miks ta seal on. Ta nägi ema ja isa – ema paitamas tema kätt ja nutmas, isa rääkimas midagi raskuste ületamisest –, kuid tundis pahameelt: miks on teda siia kinni pandud? Aga küsida ta seda neilt ei saanud, sest kõris jooksis toru läbi häälepaelte.

Ainus, mida Maare lõpuks taipas, oli see, et midagi on juhtunud. Aga seda ta veel ei mõistnud, kui hull tema olukord on.