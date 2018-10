Eesti liikluses võib leiduda oht, millest ei räägita

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTK) optometristi õppekava juht Vootele Tamme leiab, et nägemisteravuse hindamine on kindlasti teema, millele Eesti avalikkus peaks palju rohkem tähelepanu pöörama. «Paljud inimesed ei käi piisavalt tihti oma silmanägemist kontrollimas ja paljud, kes peaks (vähemalt roolis olles) prille kandma, ei tee seda. Politsei räägib küll terviseriketest, halvast nähtavusest, kuid pole kohanud väidet, et liiklusõnnetus toimus kuna autojuhi nägemisteravus oli vajalikul määral korrigeerimata,» rääkis Tamme. Samas ei kujuta ta ette olukorda, kus mõni korrakaitseorgan hakkaks juhi nägemisteravust kontrollima, sest selleks lihtsalt puudub kompetents ning sellele kuluv aeg oleks ebaproportsionaalselt suur.

Suurbritannia, kes on teema südameasjaks võtnud, on aga just sellist lähenemist katsetamas. Põhimõte on lihtne: kõik sõidukijuhid, kes politsei poolt peatatakse, peavad 20-meetri kauguselt lugema numbritabelit. Põrumise korral peatatakse kohapeal juhtimisõigus ning inimene suunatakse nägemiskontrolli. Eestis aga tuginetakse enamasti inimese enda ausõnale. Politseimajor Sirle Loigo sõnul kontrollitakse järelevalve käigus seda, kas juhtimisõiguse lisatingimused on täidetud või mitte. «Kui inimene ütleb, et kasutab läätsi, siis ametnik sellest teadmisest ka lähtub ja usub, et neid ka kasutatakse, kui liikluskäitumine ei pane selles kahtlema,» selgitas Loigo.

Loigo sõnul ei kogu PPA ka eraldi statistikat halva silmanägemise tõttu juhtunud õnnetuste kohta, kuid tunnistab, et liiklusõnnetuste põhjuste väljaselgitamisel pööratakse sellele tähelepanu ja nende materjalidest võib viiteid kehva silmanägemise tõttu juhtunud õnnetuste kohta ka leida. Samas leiab Loigo, et vastutus on eelkõige inimesel endal. «Kui terviseseisund ei võimalda liikluses osaleda, siis seda teha ei tohi. Vastutust jagavad ka lähedased. Sageli kahjuks mugavus sõidukit kasutada paneb inimesi tervisemuresid eirama ja tagajärjed võivad olla fataalsed, tihti selliste õnnetuste puhul tuleb uurimise käigus välja, et lähedased teadsid probleemist, aga keegi ei takistanud,» selgitas politseimajor.

Kontroll võiks olla põhjalikum

2014. aastal TTK lõputöö raames perearstide seas läbi viidud küsitluse tulemustest selgub, et ehkki Eesti liiklusseadus seda nõuab, ei kontrolli 90 protsenti vastanud arstidest silma kontrastitundlikkust ega adaptsiooni üldse. Tõsi, liiklusseadus ei täpsusta ka piirmäärasid vaid ütleb, et need peavad olema «normaalsed».

Optomeetria õppejõu sõnul ongi adaptsiooni mõõtmine keeruline teema, sest see nõuab eritehnika ja mõõtevahendite olemasolu, mida pole paljudel silmaarstidelgi. «Adaptasioonivõime puudulikkuse põhjuseid on erinevaid. Inimene, kelle adaptatsioonivõime on madal või puudulik, märkab seda tegelikult ise, omaette teema on aga see, kas ta selle teadmisega ka midagi ette võtab,» kommenteeris Tamme.