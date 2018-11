Keskkonnaamet otsib uut peadirektorit

Peadirektori peamiseks väljakutseks on keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni sisuline ühendamine, mille tulemusel on korrastatud ja ühtlustatud ühendatud organisatsiooni tööprotsessid ning tagatud kvaliteetsete teenuste pakkumine. Väljakutseks on ühtlustada senise kahe erineva asutuse organisatsioonikultuur ning kujundada väärtuste- ja inimestekeskne organisatsioonikultuur ja juhtimine, teatas riigikantselei.