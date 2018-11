EMO juhataja: töötan elava järjekorraga perearstikabinetis

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Märt Põlluveer ütleb, et sagedasim diagnoos, mida pannakse, on mittespetsiifiline kõhuvalu. See mure on enamasti tingitud kiudainenappusest meie menüüs ja sellega EMOsse minna on asjatu.

FOTO: TAIRO LUTTER/EESTI MEEDIA/SCANPIX