Nicaragua teadlane: populism võib hävitada aastakümnetepikkuse töö

Nicaragua Teaduste Akadeemia asutajaliige professor Jorge A. Huete-Pérez sõnas intervjuus Postimehele, et suurest vahemaast hoolimata peaks Nicaraguas toimuv eestlastele korda minema: see tuletab meelde, et demokraatia on õhkõrn ja populism võib kergelt hävitada aastakümnete jooksul saavutatu.