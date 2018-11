Minister EMO koormuse suurenemisest: teoreetiliselt peaks EMO koormus vähenema

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut ütles intervjuus Postimehele, et ministeerium soovib muuta inimeste harjumusi: et kergema tervisemure korral haarataks kõigepealt telefon ja helistataks perearstile või nõuandeliinile. Seda aga, et EMOdel võiks olla praegusest suurem voli inimesi minema saata, minister võimalikuks ei pea. Eriarstiabi põletavaimale probleemile, pikkadele ravijärjekordadele peaks tema sõnul leevendust tooma kasutusele võetav digiregistratuur.