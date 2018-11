«Kui kehvadel 80ndatel lasi külamees metsatukas kitse ja selle perega ära sõi, siis nüüd on hoopis teine maailm. Suurte, elujõuliste, isegi tiinete põtrade tapmine talvisel ajal on ikkagi organiseeritud kuritegevus,» rääkis jahimees Toomas Kaun.

Kauna sõnul ei teeks ükski eetiline ja endast lugupidav jahimees midagi sellist. Samas koorus vestluse käigus välja, et samad eetilised jahimehed teavad ilmselt hästi, kes ja kuidas salaküttimisega tegelevad. «Jah, see on selline teema, kus kõik nagu teavad, et tehakse, aga keegi ei taha rääkida. Seda ringi hoitakse kinnisena,» märkis Kaun.