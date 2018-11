Eesti Kontsert: Laine Randjärvega ei ole sõlmitud ühtegi lepingut

Vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets esitas 4. novembril Postimehes seisukohti Eesti Kontsert juhatuse liikme leidmiseks korraldatud konkursi ning konkursil osalenud Laine Randjärvega peetud läbirääkimiste kohta. Artiklis kinnitas advokaat, et Laine Randjärv on endiselt valitud SA Eesti Kontsert juhatuse liikmeks. See väide ei ole Eesti Kontserdi teatel õige.

Kuigi otsused ei olnud konsensuslikud, on need kehtivad. Otsuste põhjendused on välja toodud 24. oktoobri 2018 nõukogu koosoleku protokollis ning neid on ajakirjanduses korduvalt kajastatud, teatas Eesti Kontsert.