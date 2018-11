Eesti saadik Iisraelis: meid ühendab kõrgtehnoloogiline vaade tulevikku

Diplomaatiliste suhete puhul Iisraeliga on oluline see nüanss, et sõltub, millise mütsi sa pähe paned. Euroopa Liidu müts ei ole siin alati nii oluline nagu kusagil mujal maailmas, näiteks isegi Ladina-Ameerikas. Siin võib Euroopa Liidu lipu lehvitamine mõnes valdkonnas anda tulemust, aga mõnes hoopis tekitada tõrjuvat hoiakut.

On tuntud ütlus, et rahvusvaheline õigus on väikeriigi tuumarelv. Diplomaadina võin öelda, et rahvusvahelise õiguse seisukohast, samuti Euroopa Liidu liikmesriigina ei saa meil selles asjas erilist paindlikkust olla.