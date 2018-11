Käeraudades vanaema matustele viidud Eesti vang kaotas Euroopa Inimõiguste Kohtus

Tartu vangla märkis kohtule esitatud selgituses, et taolised ohjeldusmeetmed olid põhjendatud, kuna ta oli pannud toime raske isikuvastase kuriteo ja röövimise, tal on olnud vanglas viibides palju distsiplinaarkaristusi ning ta oli ka valvureid rünnanud. Vangla selgituste kohaselt ei ole ametnikel mingit põhjust kedagi käe- ja jalaraudades eksponeerida. Bussis valitsevate sõidutingimuste kohta vangla selgituste jagamisest loobus, kuna Jatsõšõn loobus matusele sõidust ja seega ei viibinud nimetatud sõidutingimustes.

Inimõiguste kohus ei leidnud juhtumis inimõiguste konventsiooni rikkumist. Kohus märkis, et mees pidi vanglast vanaema matustele lubamisel arvestama sellega, et ta on karistust kandev kinnipeetav ja talle võidakse panna peale käe- ja jalarauad. Samuti märkis inimõiguste kohus, et Jatsõšõn andis vanglale esitatud kaebuses ning hiljem Eesti kohtutele vastuolulisi ütlusi.