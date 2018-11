Kolmeaastane tekitas teisele lasteaias noahaava

Pauli isa sõnul on pojal juhtunust lisaks füüsilisele ka psühholoogiline trauma ning eile hommikul keeldus ta kategooriliselt lasteaeda minemast. «Kordas ainult, et keegi teda ei lööks. Täna pidigi lapse ema temaga töölt koju jääma. Ta pole kunagi niimoodi kogu aeg korranud, et teda ei löödaks,» rääkis mees. Paul oli viimaste kuude jooksul Tallinnas asuvast lasteaiast koju tulles korduvalt kurtnud, et teine poiss, Mart (nimi muudetud) lööb teda. Tom arvas alguses, et lapsed ikka mõnikord kaklevad. Kui mure aga jätkus ja ta kuulis, et ka teistel lapsevanematel on Mardi käitumisega probleeme, otsustas ta kolm nädalat tagasi siiski lasteaia juhtkonna poole pöörduda.