«Mis puutub ühe poole väidet, nagu oleks riigikohtul seisukoht, et otsuse tühistamine ei ole lubatud, siis see ei ole õige,» kommenteeris Laine Randjärve advokaadi Maria Mägi-Rohtmetsa väiteid Tartu Ülikooli äriõiguse dotsent Andres Vutt. Ta lisas, et otsuse sisu ei saa ilmselt kahtluse all olla. «On üheselt arusaadav, et nõukogu ei soovi, et konkreetne isik oleks juhataja,» lausus õigusteadlane.