Vastne peasekretär Erkki Keldo eile partei kontoris. «Erkki on organisatsiooniga hästi tuttav ja olen kindel, et temast saab suurepärane peasekretär,» ütles Reformierakonna esimees Kaja Kallas pühapäeval.

Pühapäeval teatas Reformierakond, et kevadest alates erakonna peasekretär olnud Kert Valdaru selles ametis ei jätka. Kõnealuse otsuse põhjus ei ole päris see, mida avalikkusele öeldi, ning otsuse ajastus näitab, et see käik oli täiesti möödapääsmatu.